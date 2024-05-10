الحكومة الأمريكية تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت الإدارة الأمريكية في واشنطن عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لكييف، عقب موافقة الكونجرس الأمريكي مؤخراً على تخصيص مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، اليوم "الجمعة"، أن قيمة الحزمة تبلغ حوالي 400 مليون دولار، ومنها توفير ذخيرة لنظام باتريوت للدفاع الجوي، وقاذفات صواريخ إضافية من طراز هيمارس مع ذخيرة، بالإضافة إلى صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وذخائر مدفعية من عيار 155 و105 ملمتر.

وكان الكونجرس الأمريكي، في نهاية أبريل، وبعد شهور من الجمود السياسي الداخلي، قد وافق على مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا، وبالتالي مهد الطريق أمام تسليم شحنات جديدة من الأسلحة لأوكرانيا.

وينص مشروع القانون على تقديم مساعدات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 61 مليار دولار لكييف. وطالبت الإدارة الأمريكية منذ فترة طويلة وبقوة الكونجرس بالإفراج عن هذه الأموال.

وبعد الموافقة على الأموال الجديدة منذ حوالي أسبوعين ونصف، أرسلت الإدارة الأمريكية بالفعل عدة حزم من المعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا.

وقدمت الولايات المتحدة، منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من عامين، مساعدات عسكرية يبلغ مجموعها حوالي 50.6 مليار دولار لأوكرانيا، حسب إحصاءات البنتاجون.

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