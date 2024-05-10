3 زلازل تضرب شرقي تايوان في 5 دقائق

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضربت ثلاثة زلازل، تراوحت قوتها من 4.1 إلى 5.1 درجات، ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان، بفارق زمني خمس دقائق، صباح اليوم، طبقاً لإدارة الارصاد الجوية المركزية.

وأظهرت بيانات من إدارة الأرصاد الجوية أن الزلزال الأول من بين الزلازل الثلاثة، الذي بلغت قوته 5.1 درجات، وقع الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحاً.

وكان مركز الزلزال، في البحر، على بعد 31.2 كيلومتراً، جنوب مقر الحكومة المحلية لمقاطعة هوالين، على عمق عشرة كيلومترات، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه» اليوم.

وكانت شدة الزلزال، التي تقيس التأثير الفعلي لحدث زلزالي، هي الأعلى في مقاطعة هوالين، حيث بلغت أربع درجات على مقياس شدة الزلازل، المكوَّن من 7 مستويات في تايوان.

ووقع الزلزال الثاني بقوة 5 درجات، في الساعة التاسعة و37 دقيقة صباحاً، ووقع مركزه في البحر، على بعد 15.2 كيلومتراً، جنوب مقر الحكومة المحلية في مقاطعة هوالين على عمق عشرة كيلومترات.

ووقع الزلزال الثالث، الذي بلغت شدته 4.1 درجات، في الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحاً، ووقع مركزه أيضاً في البحر، على بعد 14.7 كيلومتراً، جنوب مقر الحكومة المحلية، على عمق 4.2 كيلومترات. ولم ترد أي أنباء فورية عن وقوع أضرار ولا إصابات.

يأتي ذلك بعد أسابيع من زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب تايوان في 3 أبريل، وأسفر عن مقتل 17 شخصاً، وإصابة أكثر من 1155 آخرين.

وتتعرض تايوان لزلازل نظراً لوقوعها في منطقة حزام النار التي تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز