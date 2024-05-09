بايدن: سنوقف شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل إذا أمر نتنياهو باجتياح كبير لرفح

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة "الأربعاء" إنه سيوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، إذا أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح كبير لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية: "لقد قتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يلاحقون بها المراكز السكانية"، في إشارة إلى قنابل تزن ألفي رطل أوقف بايدن شحناتها قبل أيام.

وقال: "أوضحت أنهم إذا توغلوا في رفح، وهم لم يتوغلوا في رفح بعد، فلن أقدم الأسلحة التي استخدمت تاريخياً للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن، التي تتعامل مع هذه المشكلة".

وأضاف بايدن أنه في حين ستواصل الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بأسلحة دفاعية، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي (القبة الحديدية)، فإن الشحنات الأخرى ستنتهي في حال بدء اجتياح بري كبير لرفح.

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنواصل التأكد من أن إسرائيل آمنة فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي خرجت من الشرق الأوسط مؤخرا"، لكنه استطرد: "لن نقوم بتوريد الأسلحة وقذائف المدفعية".

وأوقفت الولايات المتحدة بالفعل شحنة من "الذخائر عالية الحمولة" بسبب عمليات إسرائيل المحتملة في رفح دون خطة للمدنيين هناك، وفقا للبنتاجون، على الرغم من أن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الشحنة. وقالت الإدارة إنها تراجع البيع المحتمل أو نقل ذخائر أخرى.

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