ترامب يوجه اتهاماً خطيراً إلى بايدن بتسجيل صوتي

المصدر: رويترز

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وجَّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهاماً خطيراً إلى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

واتهم المرشح الجمهوري ترامب، في تسجيل صوتي استمعت إليه صحيفتان أمريكيتان، منافسه الديمقراطي بايدن، بقيادة «إدارة من شرطة جستابو»، في خطاب خاص لمانحين هاجم فيه أيضاً مسؤولي ادعاء شاركوا في توجيه اتهامات جنائية له.

وكانت «جستابو» الشرطة النازية في النظام الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. وجاء التشبيه من ترامب خلال اجتماع مع مانحين مساء أول من أمس، في منتجعه مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وجاءت التصريحات بعد أن كرر ترامب شكواه من أن لوائح الاتهام المتعددة ضده ذات دوافع سياسية.

وأنهى ترامب لتوّه محاكمة في نيويورك على مدى 11 يوماً، اتُّهم خلالها بتزوير سجلات تجارية.

وقال ترامب، بحسب تسجيل صوتي استمعت إليه صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»: «هؤلاء الأشخاص يتولون إدارة جستابو، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه».

وأضاف: «وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، (لكنها) في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم. لكن هذا الأمر لا يزعجني». ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق على هذه التصريحات.

ويواجه الرئيس السابق، الذي تولى منصبه من 2017 إلى 2021، مجموعة من المشكلات القانونية في قضايا جنائية ومدنية، بينما يسعى للفوز مجدداً بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا.

وأدلى ترامب بسلسلة من التصريحات التحريضية والعنصرية خلال حملته الانتخابية، مستخدماً تشبيهاً ينطوي على عنف لتوبيخ المهاجرين والمعارضين، إذ حذر خلاله من احتمال اندلاع أعمال عنف في حالة عدم فوزه بالانتخابات هذا العام وشبه المهاجرين بالحيوانات.

وهاجم بايدن، في نوفمبر، ترامب لاستخدامه كلمة «الحشرات» للإشارة إلى خصومه السياسيين، قائلاً إنها تعكس لغة ألمانيا النازية.

وفي العام الماضي، قال ترامب إن المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية: «يسممون دماء بلادنا».

ورفضت حملة ترامب، في وقت سابق، تشبيهه بالنازيين وأدولف هتلر وموسوليني.

وقالت حملة بايدن إن التصريحات التي أوردتها الصحيفتان أبرزت غضب المرشح الجمهوري ورغبته في الانتقام.

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