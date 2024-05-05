المكسيك.. العثور على ثلاث جثث تعود لسياح مفقودين

المصدر: رويترز

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قالت مسؤولة كبيرة بولاية باخا كاليفورنيا بالمكسيك، السبت، إن الجثث الثلاث التي عثر عليها في الولاية تعود على الأرجح إلى ثلاثة سائحين، أمريكي وأستراليان، فقدوا قبل أيام.

وتجري السلطات المكسيكية فحوصات الطب الشرعي بعد العثور على الجثث، الجمعة، ببئر في أعقاب أيام من البحث عن الأخوين الأستراليين كالوم وجيك روبنسون (33 و30 عاماً) والأمريكي كارتر رود (30 عاماً).

كان الرجال الثلاثة في عطلة لممارسة رياضة ركوب الأمواج بالقرب من مدينة إنسينادا السياحية الشهيرة التي تبعد نحو 90 دقيقة إلى الجنوب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقالت المدعية العامة لولاية باخا كاليفورنيا ماريا إيلينا أندرادي: "لدى الجثث الثلاث سمات تجعلنا نفترض بدرجة كبيرة.. أنها للأمريكي كارتر رود والأخوين الأستراليين روبنسون".

وأضافت أندرادي أنه على الرغم من أن الجثث الثلاث عثر عليها في حالة متقدمة من التحلل في قاع بئر يزيد عمقه على 15 متراً، فإن "بعض الأوصاف الجسدية تعطينا هذا الاحتمال الكبير".

ولاية باخا كاليفورنيا هي واحدة من أكثر الولايات المكسيكية التي ينتشر فيها العنف، لكن إنسينادا أكثر أماناً. وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين بإعادة النظر في السفر إلى الولاية بسبب ارتفاع معدل الجريمة والخطف.

وشوهد الرجال الثلاثة آخر مرة في 27 أبريل وجرى الإبلاغ عن اختفائهم بعد يومين، عندما أطلقت السلطات عملية بحث لعدة أيام بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

ويقول مسؤولون إن السلطات ألقت القبض على ثلاثة أشخاص حتى الآن.

وذكرت أندرادي أن جثة رابعة عثر عليها داخل البئر، لكنها أوضحت أنها كانت بالبئر منذ فترة أطول ولا يعتقد أنها مرتبطة بالقضية.

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