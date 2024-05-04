التعاون الإسلامي تدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين عقب اعتراف ترينيداد وتوباغو

المصدر: د ب أ

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جددت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، دعوتها لكافة دول العالم أن تبادر بإعلان اعترافها بدولة فلسطين خاصة بعد قرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة، ان منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها مدينة جدة السعودية، "رحبت بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين"، معتبرة أن "هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس".

وجددت المنظمة والتي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة دعوتها "كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بإعلان اعترافها بدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن، دعماً للجهود الدولية الرامية لانهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وانضمت جمهورية ترينيداد وتوباغو إلى كل من جامايكا وباربادوس في الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وذلك في قرار اتخذته الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء في ترينيداد، أول أمس الخميس.

وجاء هذا القرار بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباغو سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

الجدير بالذكر أن كلاً من جامايكا وباربادوس أعلنتا خلال شهر أبريل الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.

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