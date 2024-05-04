غوتيريش: الصحافة البيئية أصبحت مهنة خطرة بشكل متزايد

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن الصحفيين الذين يغطون القضايا البيئية أصبحوا مستهدفين بالعنف بشكل متزايد في وقت يواجه فيه العالم حالة طوارئ بيئية غير مسبوقة.

وأظهر تقرير من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والذي صدر قبل ساعات، زيادة في أعمال العنف من جانب الجهات الحكومية والخاصة ضد المراسلين الذين يغطون شؤون البيئة في جميع أنحاء العالم.

وقال غوتيريش في رسالة بالفيديو خلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في سانتياغو في تشيلي إن "حرية الصحافة تحت الحصار، والصحافة البيئية مهنة خطيرة على نحو متزايد".

وأضاف غوتيريش أن عشرات الصحفيين لاقوا حتفهم في السنوات الأخيرة أثناء تغطيتهم موضوعات مثل التعدين بشكل غير قانوني وقطع الأشجار والصيد غير المشروع.

ومن بين 44 صحفياً قتلوا في 15 دولة أثناء تغطيتهم للقضايا البيئية في الفترة من 2009 إلى 2023، أفضت خمس قضايا فقط إلى إدانات، وفقاً لتقرير اليونسكو.

كما ندد كل من غوتيريش ورئيس تشيلي غابرييل بوريك بمقتل صحفيين في غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز