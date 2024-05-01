إخلاء عشرات المدارس في منطقة العاصمة الهندية بعد تهديدات زائفة بوجود قنبلة

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة الهندية إن السلطات أخلت عشرات المدارس في منطقة العاصمة اليوم الأربعاء بعد تلقيها تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنبلة وأضافت أنها لم تعثر على "أي شيء محل اشتباه" خلال عمليات لتفتيش تلك المدارس.

وقال مسؤولون إن أكثر من 50 مدرسة في دلهي وضاحية نويدا المجاورة تلقت رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني مما أثار ذعر أولياء الأمور ودفع المدارس إلى إعادة التلاميذ والطلاب إلى منازلهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أولياء الأمور يقفون أمام بوابات المدارس في أنحاء المنطقة في انتظار اصطحاب أبنائهم بينما تولت فرق الشرطة المزودة بالكلاب المدربة وفرق إبطال القنابل تفتيش المباني.

وشمل التهديد الكاذب مدارس تضم آلاف الأطفال من الصفوف الأول إلى الثاني عشر.

وقالت شرطة دلهي في بيان "نفذنا عمليات تفتيش دقيقة لكل المدارس كما تنص القواعد... يبدو أن كل تلك التهديدات زائفة". ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل عن تلك التهديدات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي على إكس إن الأجهزة الأمنية "تتخذ كل الإجراءات الضرورية".

وناشد وزير التعليم في دلهي الناس عدم الذعر قائلا إن إدارات المدارس ستكون على اتصال مع أولياء الأمور وقتما دعت الحاجة.

وتلقت مدارس في نيودلهي تهديدات مماثلة من قبل واتضح بعد ذلك أنها زائفة.

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