ستولتنبرج: لم يفت الأوان على انتصار أوكرانيا في الحرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا لا تزال لديها فرصة للانتصار في ساحة المعركة وامتلاك زمام المبادرة العسكرية بعدما استغلت روسيا التأخير في وصول الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

وأكد ستولتنبرج للصحافيين، في كييف، أنه عندما لا يلتزم أعضاء الحلف بتسليم الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا في الوقت المحدد فإن "الأوكرانيين يدفعون الثمن".

وقال الأمين العام لحلف الناتو في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لعدة أشهر لم تتمكن الولايات المتحدة من الموافقة على حزمة (مساعدات) كما أن الحلفاء الأوروبيين لم يتمكنوا من تسليم كمية الذخيرة التي تعهدوا بها"، في إشارة إلى فشل الاتحاد الأوروبي في تسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام واحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستولتنبرج قوله إن "أوكرانيا كانت تعاني من نقص في الأسلحة لعدة أشهر.. وهذا يعني أنه تم إسقاط عدد أقل من الصواريخ والمسيرات الروسية وأن روسيا تمكنت من التقدم على طول خط المواجهة، إلا أن الأوان لم يفت لكي تنتصر أوكرانيا".

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن شكره لشركائه على حزم المساعدات الجديدة وأكد مجدداً أن تحقيق الاستقرار على خط المواجهة وشن المزيد من الهجمات المضادة الأوكرانية يعتمدان على وصول إمدادات الأسلحة والدعم المالي في الوقت المناسب.

وأضاف أن بعض الأسلحة "بدأت تصل، ولكن يجب أن نقوم بتسريع العملية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز