الرماد يهدد سكان إندونيسيا عقب ثوران بركان إيبو

المصدر: د ب أ

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تسبب ثوران بركان جبل إيبو، في وقت مبكر أمس، بانتشار أبخرة ضارة في إندونيسيا، الأمر الذي دعا الوكالة الإقليمية للتخفيف من حدة الكوارث إلى توزيع أقنعة واقية على سكان 16 قرية بضاحية هالماهيرا الغربية بإقليم مالوكو الشمالية.

وأوضح هالبر سفيان أسود، نائب مسؤول شؤون الطوارئ واللوجستيات في ضاحية هالماهيرا الغربية، لوكالة أنتارا في مدينة تيرنيت، أن الوكالة أرسلت موظفين لتفقد حالة السكان الذين يقيمون في 16 قرية في محيط جبل إيبو.

وأكد أن توزيع الأقنعة يهدف إلى مساعدة السكان على حماية أنفسهم من الرماد البركاني الذي ينفثه البركان.

وقال: «نظراً لأن أمطار الرماد البركاني قد تسبب آثاراً ضارة على صحة السكان، فإننا نناشد الأشخاص المقيمين في منطقة إيبو الفرعية والمناطق المحيطة بها ارتداء الأقنعة عند المغامرة بالخروج».

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