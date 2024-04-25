وزير الدفاع الروسي: لدينا ثلاث عمليات إطلاق جديدة لصاروخ "أنجارا" هذا العام

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أنه من المقرر إجراء ثلاث عمليات إطلاق أخرى للصاروخ الحامل "إنجارا" في العام الحالي من مطار بليسيتسك الفضائي التابع للدفاع الروسية بشمال البلاد.

جاء هذا التصريح خلال قيام شويجو يوم الأربعاء بجولة تفقدية لبناء وتحديث مرافق البنية التحتية في مطار بليسيتسك، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن الوزير تفقد مجمع الإعداد لإطلاق الصواريخ "أنجارا"، إضافة إلى قاعات تجميع الصواريخ بنسخها الثقيلة والخفيفة.

وخلال الجولة أبلغ ألكسندر جولوفكو، نائب القائد العام لقوات الفضاء الروسية، شويجو بأن مجمعا جديدا لإعداد الأقمار الاصطناعية العسكرية والمدنية ووحدات التسريع من طراز "بريز-إم" ورؤوس الصواريخ "أنجارا" قد تم إدخاله حيز الخدمة في مطار بليسيتسك الفضائي.

وقال شويجو في أعقاب جولته التفقدية: "لقد تم بالفعل تنفيذ ستة عمليات إطلاق لهذه الصواريخ (أنجارا) بنجاح. ومن المخطط هذا العام إجراء ثلاث عمليات إطلاق أخرى للصواريخ من هذه الفئة. ومع الانتهاء من تحديث مجمع الإطلاق الثاني للصواريخ الحاملة سويوز، فإن قدرات المطار على دعم عمليات إطلاق المركبات الفضائية ستتضاعف".

وأشار شويجو إلى أنه يجري العمل على تحديث النظام الصاروخي الفضائي "روكوت" من الفئة الخفيفة، ومن المقرر أن يبدأ اختباره في ديسمبر المقبل.

وزير الدفاع الروسي: لدينا ثلاث عمليات إطلاق جديدة لصاروخ "أنجارا" هذا العامhttps://t.co/folfxFGfiT#صحيفة_البيان pic.twitter.com/H8iVfzJ7BY — علي الزكري (@zakali) April 25, 2024

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