البوسنة.. اعتقال 23 شخصاً في إطار حملة ضد مهربي المخدرات

المصدر: رويترز

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أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول)، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة البوسنية مدعومة من وكالات إنفاذ قانون دولية، دهمت عشرات المواقع وألقت القبض على 23 شخصاً للاشتباه في عملهم لحساب أحد أباطرة الاتجار بالمخدرات الأوروبيين والذي يقضي حالياً حكماً بالسجن.

وقال المدعي العام في البوسنة في بيان، إن من بين المقبوض عليهم في المداهمات في سراييفو وموستار وزينيتسا، أمس الاثنين، عدة مسؤولين كبار بالشرطة يشتبه في تورطهم بالجريمة المنظمة وغسل الأموال.

ويجري استجواب المشتبه فيهم لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات رسمية إليهم.

وجاء في بيان لليوروبول أن "يوروبول تؤيد الإجراء الذي اتخذته (الشرطة البوسنية)، أمس، والذي يعد بمثابة علامة فارقة أخرى في المعركة ضد ما يسمى "التنظيم الخارق"، وهو تحالف من الشبكات الإجرامية التي تسيطر على جزء كبير من تجارة الكوكايين في أوروبا".

وقالت إن الهدف الرئيسي للعملية كان القبض على الدائرة المقربة لتاجر مخدرات يحمل جنسيتي البوسنة وهولندا تمت إدانته والحكم بسجنه في هولندا عام 2023 لكنه ربما لا يزال يدير تجارة المواد المخدرة في أمريكا الجنوبية وأوروبا وأستراليا.

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