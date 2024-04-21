زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب قبالة سواحل تايوان

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر المنطقة قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان في الساعة 10:40 صباح اليوم الأحد (0240 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أضرار أو إصابات.

ووقع مركز الزلزال في المحيط الهادئ، على بعد 55.9 كيلومتراً جنوب شرق مقاطعة هوالين، وعلى عمق 30 كيلومتراً، وفقاً لإدارة الأرصاد.

وأعقب الزلزال زلزال أصغر بقوة 4.6 درجات، كان مركزه في البحر على بعد 23.8 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من هوالين في الساعة 11:07 صباحاً (0307 بتوقيت غرينتش).

ويأتي الزلزالان اليوم الأحد بعد أسابيع من زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب تايوان في 3 أبريل وأسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 1100 آخرين.

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