الدنمارك: إخلاء مطار بيلوند بعد تهديد بوجود قنبلة واعتقال شخص

المصدر: د ب أ

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أخلت السلطات الدنماركية مطار بيلوند مؤقتا بعد تهديد بوجود قنبلة اليوم السبت، حيث حثت الشرطة الجمهور على البقاء بعيدا. واعتُقل رجل في عملية للشرطة.

ولم تتضح أدلة حتى الآن على تورط أشخاص آخرين.

وفتش محققون المبنى وصادروا جسما مشبوها سيتم فحصه للتحقق مما إذا كان يحتوي على متفجرات.

وأعلنت الشرطة والمطار مساء اليوم أنه ستتم إعادة فتح المطار بعد الإغلاق المؤقت وستتم استعادة حركة الملاحة الجوية.

ولم تتضح خلفية التهديد بالمطار الذي يخدم البلدة الصغيرة في البداية.

كما تم استدعاء الشرطة الدنماركية في الساعات الأولى من اليوم بالقرب من منتزه "ليجولاند" في بيلوند، حسبما ذكرت وكالة ريتزاو للأنباء. وقال التقرير إنه تم تفجير ماكينة صراف آلي. وقالت الشرطة إن التحقيق جار لمعرفة ما إذا كانت الحالتان مرتبطتين.

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