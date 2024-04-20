وفاة رجل أشعل النار في نفسه قرب قاعة محاكمة ترامب في نيويورك

المصدر: د ب أ

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أفادت تقارير إعلامية بأن رجلاً فارق الحياة بعدما أضرم النار في نفسه بحديقة مقابلة لقاعة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك.

وتوفي الرجل في المستشفى لاحقاً متأثراً بجروحه، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصادر بالشرطة.

وقال شهود عيان إن الرجل، الذي يتردد أنه من فلوريدا، وزع منشورات تحتوي على نظريات مؤامرة في أرجاء الحديقة.

وسكب الرجل سائلاً على نفسه ثم أشعل النار، حسبما أفادت تقارير من وسائل إعلام مختلفة من بينها صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وصرخ المارة وحاولوا المساعدة، وفقاً للتقارير. وبعد فترة وجيزة، وصل عدد من أفراد الشرطة ونجحوا في إخماد النيران، ثم نقلوا الرجل إلى المستشفى. ولم يتضح بعد سبب إقدام الرجل على حرق نفسه.

وجرى إعلان وفاته في المستشفى، بحسب شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن الشرطة.

ووقع الحادث في حديقة "كوليكت بوند" المقابلة لمحكمة تجري فيها المحاكمة الجنائية لترامب.

وسمحت السلطات لمعارضي ومؤيدي ترامب بالتظاهر في الحديقة، إلا أنه حتى الآن لم يفعل ذلك سوى عدد قليل خلال أيام المحاكمة.

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