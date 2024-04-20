كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز برؤوس حربية "كبيرة للغاية"

المصدر: د ب أ

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أجرت كوريا الشمالية اختبار قوة لـ"رأس حربية كبيرة للغاية" لصاروخ كروز استراتيجي كما اختبرت صاروخا جديدا مضادا للطائرات خلال الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، الأمر الذي يفاقم التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قولها إن إدارة الصواريخ أجرت الاختبار للرأس الحربية المخصصة لصاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال را-3" واختبرت صاروخها الجديد المضاد للطائرات "بيولجي- 1-2" في البحر الأصفر يوم الجمعة، مشيرة إلى تحقيق "هدف معين" خلال اختبار الإطلاق.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في رسالة باللغة الإنجليزية "كان الاختباران جزءا من الأنشطة المنتظمة للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها للتطوير السريع لتكنولوجيات الدفاع.. وليس له علاقة بالوضع المحيط".

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