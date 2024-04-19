الشرطة السويدية تطلق النار على مشتبه به طعن 3 مسنات

المصدر: د ب أ

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أطلقت الشرطة السويدية النار اليوم الجمعة، على رجل يشتبه في أثناء محاولة اعتقاله بعد مهاجمته ثلاث نساء مسنات في مدينة فاستيراس السويدية.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة، إن الرجل نقل إلى المستشفى، فيما لم تكشف عن مدى إصابته في البداية. ويشتبه في أنه طعن ثلاث نساء مسنات تتراوح أعمارهن بين 65 و 80 عاما.

وعثر على النساء الثلاث المصابات بوسط المدينة اليوم الجمعة. ووفقا للشرطة، فقد تعرضن للطعن بآلة حادة.

وتم نقل النساء إلى المستشفى ، وأصيبت إحداهن بجروح خطيرة وفقا للمتحدث باسم مقاطعة فاستمانلاند. وتردد أن المرأتين الأخريين أصيبتا بجروح طفيفة.



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