لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

المصدر: د ب أ

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أكد دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وتم الانتهاء من الاتفاق اليوم، من خلال إجراء مكتوب يسمح للدول الأعضاء باتخاذ قرارات بشأن المسائل العاجلة دون إرسال وزراء إلى بروكسل.

ويقول دبلوماسيون إن العقوبات تستهدف الأفراد والمنظمات المسؤولة عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولن يُسمح لهؤلاء الخاضعين للعقوبات بدخول الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع مواطنيه، وسيتم تجميد أي أصول أو حسابات لديهم في التكتل.

وتم فرض هذه الإجراءات بموجب نظام العقوبات للاتحاد الأوروبي الذي يستهدف المعاقبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فرضت، في مارس الماضي، عقوبات على ثلاثة مستوطنين ونقطتين استيطانيتين بسبب العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، في أول إجراء أمريكي ضد مستوطنات ومستوطنين.

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