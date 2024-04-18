أوكرانيا تؤكد تضرر 4 منصات إطلاق صواريخ روسية

المصدر: رويترز

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أكدت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية أن هجوماً أوكرانياً على مطار عسكري في شبه جزيرة القرم ألحق أضراراً بالغة بأربع منصات إطلاق صواريخ روسية وثلاث محطات رادار ومعدات أخرى.

وأوضحت الوكالة، اليوم، على تطبيق "تليغرام"، أن أربع منصات إطلاق صواريخ أرض-جو من منظومة إس-400 ونقطة مراقبة للدفاع الجوي متمركزة في قاعدة جوية في جانكوي كانت من بين المعدات "التي دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة".

وأضافت أنه يجري الآن إحصاء عدد الطائرات التي تضررت أو دُمرت من جراء الهجوم.

وأفادت عدة قنوات على تطبيق "تليغرام" بوقوع انفجارات قوية في جانكوي أمس.

ولم تقدم وكالة المخابرات الأوكرانية أي معلومات بشأن الوسائل التي اُستخدمت في الهجوم الذي وصفته بأنه "ناجح".

ووجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، الشكر إلى العسكريين الذين شاركوا في العملية "على دقتهم".

وكثفت القوات الروسية في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا من شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو منذ عام 2014.

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