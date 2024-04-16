رئيس أوكرانيا يطالب الغرب بمزيد من الدعم على غرار إسرائيل

المصدر: د ب أ

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جدَّد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعوته للغرب لتقديم دعم نشط للحملة التي تقوم بها كييف في مواجهة روسيا، مشيراً إلى المساعدة الغربية لإسرائيل ضد هجمات إيران.

وكتب زيلينسكي على تطبيق «تيليغرام»، أمس، بعد لقاء مع القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه من الواضح أنه لا يمكن حماية كل منشآت أوكرانيا من الهجمات الروسية، «إلا أن شدة الهجمات الروسية تتطلب وحدة أكبر».

وقال إنه من خلال الدفاع عن إسرائيل، أظهر العالم أن الوحدة ليست ممكنة فقط، لكنها فعالة بنسبة 100%.

وأضاف: «لقد منع العمل الحاسم من الحلفاء نجاح الإرهاب وخسارة البنية التحتية وأرغم المعتدي على التهدئة».

وأكد أن هذا يمكن القيام به لحماية أوكرانيا، التي لا تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل إسرائيل، لافتاً إلى أن «هذا لا يتطلب تفعيل المادة الخامسة، ولكن الإرادة السياسية فقط».

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