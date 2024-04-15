روسيا: صمت الغرب عن الأسباب الجذرية للتصعيد في الشرق الأوسط غير مقبول

المصدر: د ب أ

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا ترى أن صمت عدد من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي بشأن أسباب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أمر غير مقبول.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد لبحث الهجوم الإيراني على منشآت عسكرية إسرائيلية إن"الكثير منكم لم يجد اليوم الشجاعة للإشارة بشكل مباشر إلى أن اندلاع التصعيد الحالي في الشرق الأوسط يتكشف على خلفية عملية إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كانت مستمرة لأكثر من نصف عام في وضع غير مسبوق من حيث حجم الضحايا".

وأشار نيبينزيا إلى "أننا نعتبر مثل هذا الصمت بشأن الأسباب الجذرية للأزمة الحالية غير مقبول، خاصة على خلفية الوضع المتعلق بإيران، والذي يتم تصعيده من قبل زملائنا الأمريكيين وغيرهم".

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