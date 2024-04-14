تحذير أوكراني من عملية روسية وشيكة في محطة زابوريجيا النووية

المصدر: د ب أ

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حذرت القيادة العسكرية الأوكرانية من احتمال حدوث عملية مفتعلة تخفَّى المسؤول الحقيقي عنها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الأيام المقبلة.

وأوضحت هيئة الأركان العامة في كييف، في منشور على «فيسبوك»، اليوم، أن العملية، التي يخشى من وقوعها، ستجعل أوكرانيا تبدو كأنها مسؤولة عن أي شيء يحدث في المحطة الواقعة جنوبي البلاد.

ووصفت الهيئة، في المنشور، روسيا بأنها «الدولة الوحيدة في العالم التي تحتجز محطة للطاقة النووية رهينةً، وتستخدمها لابتزاز أوكرانيا والعالم أجمع».

يُذكر أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا، الكبرى في أوروبا وثالث أكبر محطة في العالم، منذ عام 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب بينها وبين أوكرانيا.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد تبادلتا الاتهامات بمحاولة إثارة حادث في محطة الطاقة النووية.

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