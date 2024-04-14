البيت الأبيض: نسعى إلى تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تسعى إلى تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وذكر كيربي، مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي للحكومة الأمريكية، اليوم الأحد: "لا نريد أن نرى هذا التصعيد. نحن لا نبحث عن حرب كبيرة مع إيران"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي كان واضحا في أنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه قال إن كيفية رد إسرائيل الآن ستكون "متروكة لها".

كانت الولايات المتحدة أقوى حليف لإسرائيل وأكبر داعم عسكري لها وكررت دعمها مرارا مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

ولم يتضح حتى مساء اليوم الأحد ما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني المباشر غير المسبوق في اليوم السابق، والذي شمل نحو 300 صاروخ وطائرة مسيرة ردا على ضربة إسرائيلية في بداية الشهر على أحد المبانى التابعة للسفارة الإيرانية بدمشق .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز