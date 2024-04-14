زلزال يضرب إيطاليا ويثير الفزع بين السكان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المعهد الوطني لبحوث الجيوفيزياء والبراكين أن زلزالاً ضرب المنطقة المحيطة بمدينة نابولي الواقعة جنوبي إيطاليا وجبل فيزوف، صباح اليوم، مقدّراً قوته عند مستوى منخفض بلغ 3.7 درجات.

وأفادت تقارير أن مركز الزلزال كان في منطقة كامبو فليجري أو الحقول الفليجرية البركانية الواسعة في إيطاليا غرب نابولي، كما كان الحال في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات، كما لم تبلغ إدارة الإطفاء عن وقوع أي أضرار كبيرة. ومع ذلك، شعرت عدة مناطق في نابولي والمنطقة المحيطة بها بالزلزال والهزات الأضعف اللاحقة بوضوح.

ويُذكر أن الزلازل متكررة الوقوع للغاية في أجزاء من إيطاليا، وهي غالباً ما تكون مميتة، وذكر عدد من وسائل الإعلام أن الكثير من الأشخاص شعروا بالفزع وخرجوا إلى الشوارع في حالة من الذعر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز