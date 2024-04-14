مقتل 14 شخصاً بانهيارات أرضية في إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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لقي 14 شخصاً على الأقل حتفهم، وفُقد آخر، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، حسبما قال مسؤول اليوم.

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن أربعة منازل في ضاحية تانا توراجا بإقليم سولاويسي الجنوبية طُمرت في الانهيارات الأرضية، ما أسفر عن إصابة اثنين من القرويين.

وهطلت أمطار غزيرة على التربة غير المستقرة في المنطقة قبل منتصف ليل السبت بقليل. وقال المتحدث إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن قروي مفقود في قرية جنوب ماكالي الوعرة.

ومع ذلك، فإن جهود الإنقاذ تتعطل بسبب نقص الكهرباء، والأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول بالمنطقة، والانهيارات الأرضية التي تسد الطرق المؤدية إلى القرى النائية في مرتفعات تانا توراجا.

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