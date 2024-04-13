"لا تفعلوا ذلك".. بايدن يحذر إيران من عمل عسكري ضد إسرائيل

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل "عاجلا وليس آجلا" وحذرها من المضي قدما في ذلك.

وعندما سأله صحفيون عن رسالته لإيران، قال بايدن "لا تفعلوا"، مؤكدا التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل.

وأضاف "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران".

وترقبت إسرائيل أمس الجمعة هجوماً من جانب إيران أو وكلائها، وذلك مع تزايد التحذيرات من رد انتقامي على مقتل قائد كبير في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وستة ضباط آخرين في مجمع السفارة الإيرانية بدمشق في مطلع أبريل.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة الجوية، لكن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال إن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" على عملية قال إنها تعادل هجوما على الأراضي الإيرانية.

وأشار بايدن إلى أنه لن يكشف عن معلومات، لكنه قال إنه يتوقع وقوع هجوم من جانب إيران "عاجلا وليس آجلا". وأدلى بايدن بتصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض بعد كلمة ألقاها عبر الإنترنت خلال مؤتمر للحقوق المدنية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة أن الولايات المتحدة سارعت بإرسال السفن الحربية إلى مواقعها لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة، على أمل تجنب هجوم مباشر من إيران على إسرائيل قد يحدث الجمعة أو السبت.

وقالت الصحيفة إن التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والتي تعد جزءاً من محاولة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط جاءت بعد تحذير من شخص مطلع بشأن توقيت ومكان الهجوم الإيراني المحتمل.

لكن الصحيفة ذكرت أن شخصا أطلعته القيادة الإيرانية على الأمر قال إنه بينما تتم مناقشة خطط الهجوم، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وحذرت دول من بينها الهند وفرنسا وبولندا وروسيا مواطنيها من السفر إلى المنطقة المتوترة بالفعل بسبب الحرب في غزة التي دخلت الآن شهرها السابع. ودعت ألمانيا مواطنيها أمس الجمعة إلى مغادرة إيران.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الهجوم الوشيك المتوقع من إيران هو تهديد حقيقي لكنه لم يقدم تفاصيل حول أي توقيت محتمل.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تنظر إلى وضع قوتها في المنطقة في ضوء تهديد طهران وتراقب الوضع عن كثب.

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