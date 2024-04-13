قتيل و7 مصابين بحادث تلفريك في تركيا

المصدر: رويترز

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أعلن مكتب الحاكم المحلي ومحطات بث أن شخصاً لقي مصرعه وأصيب سبعة آخرون أمس في إقليم أنطاليا جنوبي تركيا، بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور.

وأوضح مكتب الحاكم، في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم تعليق 24 كابينة في الهواء.

وذكر المكتب أن وحدات الإنقاذ الطارئة أجلت 40 شخصاً من سبع كبائن للتلفريك، وتستمر الجهود لإجلاء 134 شخصاً تقطعت بهم السبل في كبائن أخرى.

وتم إرسال طائرات هليكوبتر ومركبات أخرى إلى مكان الحادث لجهود الإخلاء من خط التلفريك.

ووفقاً للمعلومات الموجودة على موقع شركة التلفريك على الإنترنت، يحتوي التلفريك على 36 كابينة تتسع كل منها لستة أشخاص، ويستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي مع إطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.

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