السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تحذيراً أمنياً لموظفيها

المصدر: د ب أ

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أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيراً أمنياً لموظفيها وسط مخاوف متزايدة من أن تقوم إيران بشن هجوم انتقامي محتمل على إسرائيل.

وذكرت السفارة الأمريكية في إسرائيل على موقعها الإلكتروني يوم الخميس"لتوخي الحذر الشديد، يحظر على موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من الانتقال الشخصي خارج مناطق تل أبيب الكبرى (بما في ذلك هرتسليا ونتانيا وحتى الضفة) والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر".

وتابع البيان أن "السفارة الأمريكية في القدس تذكر المواطنين الأمريكيين بالحاجة المتواصلة إلى الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي لأن الحوادث الأمنية غالباً ما تحدث دون سابق إنذار".

وأضاف أن "الوضع الأمني لا يزال معقدا ويمكن أن يتغير بسرعة اعتمادا على الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي قد هدد بالانتقام من الغارة الجوية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق بداية هذا الشهر والتي ألقي فيها بالمسؤولية على إسرائيل.

وقتل قائدان، برتبة بريجدير جنرال، وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني القوي في غارة جوية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق.

وقال خامنئي يوم الأربعاء في صلاة عيد الفطر إن الغارة الجوية كانت بمثابة هجوم على الأراضي الإيرانية. وأضاف لقد ارتكبت إسرائيل خطأً و"يجب أن تعاقب".

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