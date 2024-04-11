الصين: مستعدون للعمل مع كوريا الشمالية لرفع مستوى العلاقات

المصدر: رويترز

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نقلت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس عن تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، قوله إن الصين مستعدة للعمل عن كثب مع الهيئة التشريعية في كوريا الشمالية للمساعدة في وصول العلاقات إلى "مستوى أعلى".

ونقل تشاو، وهو أيضا عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله أثناء اجتماعه مع السياسي الكوري الشمالي تشوي ريونج هاي "سياستنا الإستراتيجية الراسخة دوما هي الحفاظ على العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتوطيدها وتنميتها".

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