الدولار يصعد وسط انخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد أن أدت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع إلى تثبيط باقي توقعات بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لدورة خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران كما تراجع الين لمستويات منتصف 1990.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات أسعار المنتجين الأمريكية واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وأدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاما عند 153.24 مقابل الدولار أمس الأربعاء إلى إعادة المخاوف من التدخل الحكومي إذ أكدت السلطات في طوكيو من جديد أنها لن تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التقلبات المفرطة للعملة.

وتدخلت اليابان لدعم العملة ثلاث مرات في 2022 عندما انخفض الين نحو ما كان آنذاك أدنى مستوى منذ 32 عاما عند 152 ينا للدولار.

واليوم الخميس، ارتفع الين 0.17 بالمئة ليصل إلى 152.93 للدولار. ويقل ذلك قليلا عن مستوى 153.24 الذي لامسه أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس مقابل زيادة 0.3 بالمئة توقعها اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وانخفض الين ثمانية بالمئة تقريبا مقابل الدولار هذا العام، إذ ظلت العملة قرب مستوى 151 مقابل الدولار منذ أن قرر بنك اليابان الشهر الماضي إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية المستمر منذ ثماني سنوات.

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