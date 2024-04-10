الناخبون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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توجه الناخبون الكوريون الجنوبيون اليوم الأربعاء إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية حاسمة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن اللجنة الوطنية للانتخابات ذكرت أنه حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أدلى 6ر23 مليون ناخب أو 4ر53 % من الناخبين الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم ويبلغ عددهم 28ر44 مليون ناخب، بعد سبع ساعات من بدء التصويت في 14 ألفا و259 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

وارتفعت نسبة المشاركة، التي تضم جزءا من النسبة التي تم تسجيلها في التصويت المبكر الأسبوع الماضي وبلغت 28ر31%، بواقع 7ر3 نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من الانتخابات السابقة منذ أربعة أعوام. ومن المقرر استمرار التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤول بلجنة الانتخابات " نسبة المشاركة في اليوم الأساسي من التصويت أقل مما كانت عليه في انتخابات 2020. ولكن بما أن نسبة المشاركة في التصويت المبكر كانت الأعلى على الإطلاق، فنحن نتوقع أن تكون نسبة المشاركة النهائية أعلى مما كانت عليه منذ أربعة أعوام".

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2020 قد بلغت 2ر66%.

وتشير توقعات واسعة النطاق إلى أن الحزب الديمقراطي المعارض سوف يفوز بمقاعد أكثر من حزب سلطة الشعب الحاكم .

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