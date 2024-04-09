فيضانات كارثية في أورال الروسية

المصدر: (موسكو – وكالات)

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أدت الأمطار وذوبان سريع للثلوج إلى أسوأ فيضانات مسجلة في جبال أورال الروسية، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار. وأعلنت روسيا أمس الطوارئ في أورينبرغ قرب كازاخستان بعد أن ارتفعت مياه نهر أورال، ثالث أطول نهر في أوروبا، عدة أمتار خلال ساعات وفاض عبر سد في مدينة أورسك.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن نهر أورال، الذي ينبع من جبال أورال ويصب في بحر قزوين، ارتفع لمستويات خطيرة وكارثية في أورينبرغ، ومن المتوقع أن يصل الفيضان لأعلى مستوياته غداً.

وأوضحت الوزارة أن 10400 منزل غمرتها المياه. وأعلنت بلدية أورينبرغ، أنه من المتوقع أن يتجاوز ارتفاع مياه نهر أورال الرقم القياسي السابق البالغ 9.46 أمتار.

وبلغ ارتفاع المياه حالياً 8.72 أمتار. وتشكلت الفيضانات التي وصفت بأنها استثنائية، في الأيام الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتزايد ذوبان الثلوج وتحطم الجليد الشتوي الذي يغطي الأنهار. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا جراء الكارثة حتى الآن.

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