بوتين يأمر بتشكيل لجنة خاصة بشأن الفيضانات

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

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غمرت المياه أكثر من 10 آلاف مبنى سكني في مناطق الأورال وفولغا وغرب سيبيريا، على ما أعلنت أمس السلطات الروسية التي تواجه فيضانات لم تشهدها منذ عقود وأدت إلى إجلاء آلاف السكان فيما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة خاصة.

وتشكلت هذه الفيضانات التي وصفت بأنها استثنائية، في الأيام الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتزايد ذوبان الثلوج وتحطم الجليد الشتوي الذي يغطي الأنهار. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا جراء الكارثة حتى الآن. وقالت وزارة الطوارئ الروسية أمس إن المياه «أغرقت أكثر من 10400 مبنى سكني». وأشار الكرملين إلى أن حكام مناطق أورينبورغ وكورغان وتيومين، بالإضافة إلى وزير حالات الطوارئ، قدموا صباح أمس تقريراً حول الوضع إلى الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بتشكيل لجنة خاصة.

وتجري غالبية عمليات الإجلاء حالياً في منطقة أورينبورغ المتاخمة لكازاخستان. وقالت السلطات المحلية إنه تم إجلاء أكثر من 6100 شخص منها، من بينهم 1400 طفل.

وغمرت المياه جزءاً كبيراً من مدينة أورسك البالغ عدد سكانها 220 ألف نسمة وثاني أكبر مدينة في المنطقة، بعد انهيار سد بالقرب من نهر الأورال الذي فاض مساء الجمعة.

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