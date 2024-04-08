جون كيربي عن سحب القوات الإسرائيلية من جنوبي غزة: "إنهم يشعرون بالتعب"

المصدر: د ب أ

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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الأحد، أن سحب إسرائيل بعض القوات من جنوبي غزة لا يشير إلى تحول في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن كيربي قوله لبرنامج "هذا الأسبوع" الذي تذيعه شبكة أيه بي سي: "حسب ما فهمنا من خلال بيانات الإسرائيليين العامة، فإن الأمر يتعلق فقط بالراحة وإعادة التجهيز لهذه القوات، التي كانت منتشرة الأرض على مدى أربعة أشهر، وليس بالضرورة، أنه مؤشر على بعض العمليات الجديدة القادمة، والتقارير التي تصلنا هي أنهم متعبون، ويحتاجون إلى إعادة تجهيز".

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن كيربي قوله: "نشعر بالإحباط بشكل متزايد".

ومع ذلك، أضاف كيربي في مقابلة منفصلة، أنه بعد أن تنهي قوات الجيش الإسرائيلي التي انسحبت من خان يونس، فترة "الراحة وإعادة التجهيز"، فإن البيت الأبيض لا يعرف ما هي الخطوة العسكرية التالية.

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