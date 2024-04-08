مسؤول أوكراني: ليس لنا علاقة بالهجوم على محطة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مسؤول بالمخابرات الأوكرانية قوله، الأحد، إن كييف ليس لها علاقة بالحوادث التي وقعت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بعد أن اتهمت روسيا كييف بمهاجمة المنشأة.

وقال أندريه يوسوف المتحدث باسم المديرية الرئيسية للمخابرات الأوكرانية لصحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية: "أوكرانيا ليست متورطة في أي شكل من الاستفزازات المسلحة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا بشكل غير قانوني".

وأضاف أن الضربات الروسية على المحطة "ممارسة إجرامية معروفة عن الغزاة منذ فترة طويلة".

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