أوكرانيا تؤكد مقتل أكثر من 447 ألف جندي روسي

المصدر: د ب أ

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أكد الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب المتدلعة في أوكرانيا خلال فبراير 2022، إلى نحو 447 ألفاً و510 جنود، بينهم 820 جندياً لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان أصدرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم»، اليوم، أن القوات الأوكرانية دمرت 7074 دبابة، منها 17 دبابة أمس، و13551 مركبة قتالية مدرعة و11316 نظام مدفعية، و1036 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و749 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8956 طائرة مسيَّرة، و2064 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15071 من المركبات وخزانات الوقود، و1864 من وحدات المعدات الخاصة.

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