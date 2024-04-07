إسرائيل تعلن مقتل 4 من جنودها في غزة

المصدر: رويترز

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نشر الجيش الإسرائيلي اليوم "الأحد" أسماء أربعة جنود قتلوا في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 604 منذ بدء القتال البري هناك وذلك مع مرور 6 أشهر بالتمام على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس.

وقال الجيش في بيان إن أفراد الكوماندوز الأربعة قتلوا "السبت" في جنوب غزة، بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية.

وكانت حماس أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف عدداً من الجنود الإسرائيليين في بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة "السبت".

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