بسبب مكالمة مع نتنياهو.. الكونغرس يصوّت على توبيخ بايدن

المصدر: د ب أ

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قرَّر مجلس النواب الأمريكي التصويت الأسبوع المقبل على إجراء ينتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال اتصال هاتفي أجراه، أول من أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح موقع «إكسيوس» أن الإجراء المؤلَّف من ثلاث صفحات يدين الجهود المبذولة لممارسة ضغط أحادي الجانب على إسرائيل فيما يتعلق بغزة، ويستشهد ببيان البيت الأبيض بخصوص مكالمة بايدن مع نتنياهو، الذي ذكر أن بايدن «شدد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء».

ويعلن هذا الإجراء أيضاً معارضة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر الشهر الماضي، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه بدلاً من استخدام حق النقض (الفيتو).

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