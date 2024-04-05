مجهول يطعن حاكم منطقة مورمانسك الروسية

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن الخدمة الصحفية لحاكم منطقة مورمانسك الروسية الواقعة في القطب الشمالي، أن مهاجماً مجهولاً طعن الحاكم بسكين في بطنه بعد اجتماعه مع مواطنين أمس.

وأضافت الوكالات أن الرجل اقترب من الحاكم أندريه تشيبيس بعد اجتماع في مقر إدارة بلدة أباتيتي الواقعة جنوبي ميناء مورمانسك شمالي روسيا.

ونقلت الوكالات عن المكتب الصحفي للحاكم قوله: «وقع هجوم مسلح وأُصيب بسكين في بطنه. وتم إلقاء القبض على المهاجم».

وأضاف المكتب: «يخضع الحاكم حالياً لعملية جراحية. لم يفقد الوعي (بعد الحادث) وتوجه إلى سيارته بنفسه. وفي طريقه إلى المستشفى كان يتحدث ويجيب عن الأسئلة».

ولم تذكر الوكالات شيئاً عن الدافع المحتمل للاعتداء.

ويعد الهجوم المسلح على موظف عمومي أمراً نادراً نسبياً في روسيا، وخصوصاً في منطقة واقعة بالقطب الشمالي مثل مورمانسك، على بعد نحو 1500 كيلومتر شمالي موسكو.

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