بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل عامل إغاثة في غزة

المصدر: د ب أ

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استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الإسرائيلي لدى وارسو في أعقاب مقتل مواطن بولندي كان ضمن سبعة عمال إغاثة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي: قتلتهم غارة جوية إسرائيلية.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه سيجنا إنه سيتم مع السفير مناقشة "الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية".

كانت تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الإسرائيلي ياكوف ليفني بشأن الحادث أثارت قلقا في بولندا.



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