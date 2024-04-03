عطل فني بطائرة بلينكن يؤخر مشاركته في اجتماع الناتو

المصدر: د ب أ

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تسبب عطل فني في طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، في باريس، في وصوله متأخراً إلى مقر اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث اضطر إلى مواصلة رحلته بالسيارة إلى بروكسل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن طائرة القوات الجوية الأمريكية، التي أقلَّت بلينكن إلى فرنسا أمس، واجهت مشكلة ميكانيكية.

وتوجَّه وفد بلينكن من باريس إلى مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية الحلف بعد مشكلة في طائرته الرسمية، وهي من طراز قديم لطائرة بوينغ 737 تم تعديلها للاستخدام الحكومي الرسمي.

وأجرى بلينكن، أمس، لقاءات مع مسؤولين فرنسيين، تناولت ضرورة دعم الحلفاء لأوكرانيا، والحاجة إلى منع اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكان هذا التأخير هو الأحدث في سلسلة تضمنت التأخر في زيورخ بعد ظهور بلينكن في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في يناير الماضي.

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