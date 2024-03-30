مقتل رجل مسلح بسكين وإصابة شرطية في شمال ألمانيا

المصدر: د ب أ

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ذكرت متحدثة باسم الشرطة أن رجلا مسلحا بسكين قتل، وأصيبت شرطية بطلق ناري، خلال حادث وقع في بلدة "نينبورج" بشمال ألمانيا.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في البلدة التي تقع بولاية "ساكسونيا السفلى"، حيث شوهد الرجل(46 عاما) وهو يحمل سكينا.

وتم نقل الشرطية إلى المستشفى بمروحية. ولم ترد أي معلومات عن مدى خطورة إصابتها.

وذكرت صحيفة "دي هارك" المحلية عبر موقعها الالكتروني، نقلا عن شهود عيان، أنه تم سماع إطلاق عدة طلقات نارية.

وقالت صحيفة "بيلد" أن الرجل ركض بشكل مسعورإلى داخل مبنى سكني. وتردد أنه قتل برصاص الشرطة. وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار على موقعها الالكتروني أن الشرطية أصيبت بجراح في ساقها.



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