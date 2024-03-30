وفد إسرائيلي رفيع المستوى يعتزم استئناف مفاوضات غزة

المصدر: د ب أ

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قررت إسرائيل مواصلة المحادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتسهيل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والتوصل لوقف لإطلاق النار في حرب غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "الجمعة"، أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى سيتوجه إلى قطر ومصر في الأيام المقبلة.

وأضاف المكتب، دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل، أن نتنياهو أكد لفريق التفاوض الإسرائيلي، بقيادة رئيس جهاز المخابرات الخارجية الموساد ورئيس جهاز المخابرات الداخلية الشين بيت، أنه سيكون لديهم مجال للمناورة في المفاوضات.

وتتوسط الولايات المتحدة وقطر ومصر بين إسرائيل وحماس منذ أسابيع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة وتبادل للرهائن الذين تم نقلهم من إسرائيل إلى غزة بأسرى فلسطينيين.

وحسب تقارير إعلامية، كانت أوامر قد صدرت لجميع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض تقريبا بالعودة من قطر قبل بضعة أيام بعد أن رفضت حماس اقتراح تسوية قدمته الولايات المتحدة.

وتصر حركة حماس على وقف شامل لاطلاق النار يشمل انسحابا اسرائيليا كاملا من قطاع غزة. وترفض إسرائيل ذلك لأنها تخشى من أن تتمكن حماس من الاحتفاظ بالسلطة في قطاع غزة وتنفيذ هجوم آخر ضد إسرائيل، كما أن هدف إسرائيل المعلن في الحرب الحالية هو القضاء على حماس.



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