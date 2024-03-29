بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد ضربات روسية على أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية أنه تم نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء بالمجال الجوي للبلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا.

وذكرت قيادة العمليات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي، ما قد يؤدي إلى مستويات متزايدة من الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد".

ويقع الجزء الجنوبي الشرقي من بولندا على الحدود مع أوكرانيا.

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