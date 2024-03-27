وزيرة الداخلية الألمانية: تنظيم "داعش" أكبر تهديد أمني لبلادنا

المصدر: رويترز

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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الثلاثاء، إن تنظيم "داعش"، الذي تقول المخابرات الأمريكية إنه مسؤول على ما يبدو عن هجوم إطلاق النار الجماعي قرب موسكو، يمثل أكبر تهديد للأمن في ألمانيا.

وأضافت في بيان: "مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً. كان مرتفعاً بالفعل قبل هجمات موسكو ولا يزال كذلك".

وجاءت تصريحاتها بعد 4 أيام من إطلاق مسلحين يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على رواد حفل خارج العاصمة الروسية، ما أدى إلى مقتل 139 شخصاً على الأقل وإصابة 180 آخرين في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

وقالت الوزيرة إن ألمانيا ستفرض ضوابط مؤقتة على الحدود ضمن الإجراءات الأمنية المعززة الخاصة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي ستستضيفها هذا الصيف.

وأضافت: "الأمن هو بالطبع أولويتنا القصوى في هذه البطولة".

تبدأ البطولة في 14 يونيو ومن المنتظر أن تجذب نحو 2.7 مليون مشجع إلى الملاعب وما يصل إلى 12 مليوناً في فعاليات المشاهدة العامة.

وقالت فيزر: "لقد عززنا إجراءاتنا الأمنية الخاصة (بقوات) الشرطة وأيضاً بأجهزة المخابرات".

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