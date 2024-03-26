أمريكا: تصريح إسرائيل بأن قرار مجلس الأمن أعاق محادثات الرهائن غير دقيق

المصدر: رويترز

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الثلاثاء إن بيان إسرائيل بأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس يعرقل محادثات احتجاز الرهائن غير دقيق وغير عادل.

وأضاف أن رد حركة حماس على اقتراح إطلاق سراح الرهائن كان معدا قبل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين، وليس بعده، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل لمحاولة إعادة الرهائن إلى وطنهم.

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