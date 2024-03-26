فيديو .. انهيار أجزاء من جسر في بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة به
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أكدت الشرطة اليوم الثلاثاء أن إجزاء من جسر كي في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية انهارت وسط احتمالات بسقوط عمال في النهر بعد تقارير إعلامية عن اصطدام سفينة شحن بالجسر.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله ثلاثة كيلومترات لم يتضح بعد.
انهيار جسر في #بالتيمور الأمريكية بعد تقارير عن اصطدام سفينة بهhttps://t.co/WylwVK9Vuy#صحيفة_البيان pic.twitter.com/DeFDnF0yQF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 26, 2024
وكتبت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور".
ولم تستجب شرطة بالتيمور ولا إدارة الإطفاء بالمدينة لطلبات للتعليق.