ملمحاً لدور أوكراني.. بوتين: "متشددون إسلاميون" نفذوا الهجوم على الحفل الموسيقي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على حفل موسيقي خارج موسكو نفذه متشددون إسلاميون، لكنه أشار إلى أنه يصب في صالح أوكرانيا وأن كييف ربما لعبت دوراً.

وجاءت تعليقات بوتين خلال اجتماع في الكرملين مخصص للإجراءات المتخذة ردا على الهجوم، بينما اتفقت فرنسا مع الولايات المتحدة في القول إن معلومات المخابرات تشير إلى مسؤولية تنظيم "داعش" المتشدد عن الهجوم.

وفي أعنف هجوم داخل روسيا منذ عشرين عاما، اقتحم أربعة رجال قاعة مدينة كروكوس مساء الجمعة، وأطلقوا الرصاص خلال حفل موسيقي لفرقة الروك (بيكنيك) التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقال ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية أمام اجتماع الكرملين إن عدد القتلى ارتفع إلى 139 شخصا فضلا عن إصابة 182.

وتحتجز روسيا أربعة رجال من أصول طاجيكية بتهم الإرهاب في محكمة منطقة باسماني في موسكو للاشتباه في تنفيذهم الهجوم. وحُبس ثلاثة آخرون، من أصول طاجيكية أيضا، للاشتباه في تواطئهم.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم ونشر ما قال إنها لقطات من المذبحة.

من المستفيد؟

وقال بوتين في تصريحات نشرت على تطبيق تيليجرام: "نعلم أن الجريمة نفذت على يد إسلاميين متطرفين ذوي أيديولوجية حاربها العالم الإسلامي منذ قرون".

ولم يذكر تنظيم "داعش" بشكل مباشر، وكرر تأكيده السابق أن المهاجمين كانوا يحاولون الفرار إلى أوكرانيا قائلا إن هناك "العديد من الأسئلة" التي يتعين دراستها.

وقال "السؤال الذي يطرح نفسه هو من المستفيد من هذا؟... قد تكون هذه الفظائع مجرد حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يخوضون حربا مع بلادنا منذ عام 2014 على أيدي نظام النازيين الجدد في كييف".

وأضاف "نعلم على يد من ارتكبت الجريمة ضد روسيا وشعبها. لكن ما يهمنا هو من أمر بها".

وقال بوتين إن الغرض من الهجوم هو "بث الذعر"، ولكن مع تقدم القوات الروسية في ساحة الحرب في أوكرانيا، فقد يكون الهدف من ذلك أيضا "أن يظهروا لمواطنيهم أن نظام كييف لم يخسر كل شيء".

وسخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تعليقات بوتين في خطابه المسائي المصور، وقال إنه بالنسبة لزعيم الكرملين "الجميع إرهابيون، باستثناء نفسه، على الرغم من أنه كان يستفيد من الإرهاب منذ عقدين من الزمن".

وتشير تعليقاته إلى مزاعم بأن بوتين كان وراء العديد من أعمال العنف في روسيا منذ توليه السلطة في عام 2000.

وقال زيلينسكي "عندما يرحل، ستختفي معه الحاجة إلى الإرهاب والعنف".

ونفت أوكرانيا أي دور لها في إطلاق النار الذي وقع يوم الجمعة، واتهم زيلينسكي بوتين بالسعي إلى تحميل المسؤولية لآخرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز