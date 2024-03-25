مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

المصدر: د ب أ

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قتل شخص وأصيب خمسة آخرون، أحدهم ضابط شرطة، في إطلاق نار يوم الأحد في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس قسم شرطة مدينة إنديانابوليس كريستوفر بيلي قوله خلال مؤتمر صحفي، إن ضابطي شرطة يرتديان الزي الرسمي الكامل كانا يعملان خارج ساعات العمل في حانة عندما حدث اضطراب في ساحة انتظار السيارات في نحو الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت غرينتش).

ووفقاً لقناة "فوكس 32" المحلية فقد تبادل الضابطان إطلاق النار مع أحد المشتبه فيهم، وأصيب ضابط في أعلى الفخذ لكن من المتوقع أن يتعافى.

وهرع أفراد شرطة إضافيون إلى موقع الحادث ووجدوا أربعة ضحايا آخرين في ساحة انتظار السيارات جرحى بإصابات لا تهدد حياتهم. وتم العثور على سلاح ناري في موقف السيارات.

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، وصل رجل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج من إصابات ناجمة عن طلقات نارية. ثم أعلن وفاته. وتشتبه الشرطة في أنه كان على صلة بحادث إطلاق النار.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في الحادث.

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