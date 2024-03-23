الأمن الروسي يلمح إلى علاقة منفّذي هجوم موسكو بأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن منفذي الهجوم على مركز «كروكوس سيتي هول» في مدينة كراسنوجورسك بضواحي موسكو كانوا يعتزمون عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا بعد القيام بعمليتهم، مشيراً إلى وجود صلات لهم بالجانب الأوكراني.

وجاء في بيان للمخابرات الروسية نقلته قناة «آر تي عربية»، اليوم، أنه «بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، اعتزم المجرمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني».

وأضاف البيان أنه تم التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي بعناية، موضحاً أنه تم وضع الأسلحة والذخيرة في مخبأ معد مسبقاً.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، في حين نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم، وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، عبر «تليغرام»: «لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث».

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